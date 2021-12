Morto Pietro Caruso, l’Università di Palermo piange l’Accademico

PALERMO – Lutto nel mondo della scienza agraria in Sicilia. Si è spento a 90 anni Pietro Caruso, fondatore dell’Istituto di Orticultura e Floricultura presso la facoltà di Agraria dell’Università di Palermo, e professore ordinario di queste discipline.

Nato a Salemi, in provincia di Trapani, frequentò l’Istituto Tecnico Agrario Abele Damiani di Marsala e poi prosegui gli studi universitari a Palermo. Le vicende umane e professionali lo hanno portato a intrecciare un legame indissolubile con Palermo e Marianopoli.

Con la sua morte, il mondo della scienza e della cultura piange uno studioso che conosceva alla perfezione la terra, un docente autorevole e stimato in tutta la Sicilia e non solo. Per decenni Caruso è stato un punto di riferimento per i giovani che puntavano a diventare agronomi, ma durante la sua vita si è dedicato anche alla gestione dell’azienda Scala.

I funerali saranno celebrati mercoledì alle 9,15 presso la chiesa di Santo Espedito a Palermo.



