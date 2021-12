Meta Catania: oggi la sfida contro la capolista Petrarca

CATANIA – Ritiro raggiunto e voglia di ricominciare in casa Meta Catania Bricocity. I ragazzi di head coach Ramiro pronti per la super sfida di oggi contro la capolista Syn-Bios Petrarca. Gara dura e difficile, ma che i rossazzurri sono pronti ad affrontare cercando la prestazione perfetta per strappare punti pesanti per la classifica. Meta Catania Bricocity che avrà in prima linea il capitano Carmelo Musumeci pronto a trascinare

“Oggi è troppo importante – spiega il capitano Carmelo Musumeci – sia in ottica Coppa Italia, sia per capire cosa vogliamo dal nostro campionato. Punti pesanti, insomma, – continua Musumeci – per entrare matematicamente in Coppa Italia, ma siamo consapevoli della loro forza, i numeri parlano chiaro. Noi dobbiamo approfittare di ogni minima sbavatura loro e dobbiamo sfruttare ogni aspetto della gara. Un atteggiamento aggressivo e battagliero cercando di fare punti a tutti i costi trovando il punto esclamativo per essere tra le grandi protagoniste della stagione”

Oggi la gara della Meta Catania bricocity sarà visibile sul canale 215 dtt di Sestarete e sul canale ufficiale futsaltv.it



