Meteo, in Sicilia allerta gialla: forti venti e piogge

La graduale progressione verso il Mediterraneo centrale di una robusta area anticiclonica di origine atlantica, tende a contrapporsi alla circolazione depressionaria presente sull’Europa orientale, determinando sul nostro Paese un aumento della ventilazione, specie su aree alpine occidentali, isole maggiori ed estreme regioni meridionali che, tra oggi e domani, saranno interessate da venti sostenuti dai quadranti occidentali.

Capodanno con alte temperature

Da giovedì l’alta pressione riporterà condizioni meteorologiche in generale miglioramento e temperature ovunque in aumento, con valori superiori alle medie del periodo. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito ed estende quello diffuso ieri. In Sicilia l’allerta è gialla per rischio idrogeologico, per rischio temporali e per rischio idraulico nelle zone settentrionali, con mareggiate lungo le coste esposte.

