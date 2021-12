Misilmeri, ladri sorpresi dai carabinieri in una villetta

MISILMERI (PALERMO) – I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato due persone, residenti a Palermo, per furto aggravato. I militari sono intervenuti nei pressi di una villetta, in un’area rurale, sorprendendo e bloccando un uomo e una donna mentre uscivando dall’abitazione con alcuni lampadari in mano.

Sulla loro motoape altra refurtiva: mobili di vario tipo, probabilmente rubati poco prima dall’interno della stessa abitazione che attualmente non è abitata. L’uomo, un 28enne palermitano, e la donna, una 34enne cittadina straniera, sono stati arrestati e, dopo la convalida presso il Tribunale di Termini Imerese, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.



