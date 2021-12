Roma, al bar senza green pass: multa per loro e il gestore

ROMA – La polizia di Stato, polizia locale Roma Capitale e ispettori della SIAN della ASL Roma – 2, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali.

Le forze dell’ordine hanno effettuato dei controlli in via Prenestina e all’interno di un locale sono state individuate 2 persone, entrambe sprovviste del “green pass” per le quali sono scattare le sanzioni inerenti la violazione. Stessa sorte è toccata al titolare per aver consentito l’accesso agli avventori privi della certificazione.

Inoltre personale della polizia giudiziaria a seguito di attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, con l’ausilio dei cani antidroga, hanno effettuato una perquisizione all’interno di un locale commerciale dove, durante le attività di controllo, hanno contestato verbalmente due violazioni amministrative: una a carico di un dipendente poiché durante il suo orario di lavoro non era in possesso del green pass e l’altra al titolare perché ha permesso al suo dipendente di svolgere il proprio lavoro senza certificazione.

Controlli effettuati anche presso la fermata della metro Linea C di Grotte Celoni dove sono state identificate 77 persone di cui 27 cittadini italiani e 50 di origini straniere, una la sanzione per mancato possesso del green pass.

Al termine dei servizi le persone controllate ed identificate sono state 124 di cui 67 straniere e 32 con precedenti di polizia, 21 i veicoli controllati.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI