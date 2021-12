Sileri: “Il green pass meglio dell’obbligo vaccinale”

“L’obbligo vaccinale, con le percentuali che abbiamo oggi, credo che innalzerebbe di poco la percentuale di persone vaccinate. Vedo molto meglio l’utilizzo del Green pass rafforzato e del base, ovviamente diviso per attività, come stiamo peraltro facendo. Credo che sia stata la scelta, in assoluto, migliore”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto ai microfoni di Canale 5.

“La Germania ha dovuto bloccare la quarta ondata di Delta con misure molto forti che, invece, noi abbiamo diluito nel tempo grazie al Green Pass – ha continuato Sileri -. La Germania ha ritardato l’inizio di Omicron, infatti i dati sono molto più bassi ma vedrete che saliranno anche da loro senza dubbi. Il Green Pass credo che sia la soluzione migliore rispetto alla variante Omicron”.



