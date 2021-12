PALERMO – È arrivata la conferma da parte dell’Asp di Palermo, sulla pericolosità dello sversamento a cielo aperto sul manto stradale in piazzetta della Pace, all’angolo con via Archimede, nella zona del Borgo vecchio. Dopo il sopralluogo del 24 dicembre, l’azienda ha chiesto all’amministrazione comunale e all’Amap “di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e amministrativi per una celere eliminazione dell’inconveniente, a tutela della salute pubblica, evidenziando la possibile trasmissione di patologie a diffusione oro-fecale”.

A denunciare le condizioni del centro abitato sono stati i consiglieri comunali di Oso Giulia Argiroffi e Ugo Forello, ma anche l’associazione Comitati Civici, che con un esposto all’Asp hanno chiesto un sopralluogo urgente per verificare la precaria situazione del sistema idrico-fognario. Durante il sopralluogo il personale sanitario ha rilevato “la presenza di abbondante sversamento sulla sede stradale di acque da attribuire verosimilmente al cedimento delle reti idrica e/o fognaria”. “Tale sversamento – si legge tra le righe della relazione – per il transito di numerosi veicoli, determina la formazione di aerosol contaminati che per loro natura sono nocivi alla salute pubblica, inoltre l’abbondante sversamento sul manto stradale (strada molto trafficata) è di pericolo per la circolazione dei veicoli”.

“Abbiamo convocato per domani in Commissione l’assessore Prestigiacomo, l’Amap, il Comandante della polizia municipale e il responsabile dell’Ufficio Traffico – dice Argiroffi -. L’Amap come indicazione ha dato la chiusura del traffico. Sappiamo già che il problema è grosso e non sarà risolvibile in breve tempo ma comunque deve essere risolto. Gli allagamenti sono dovuti a dei lavori fatti male durante la realizzazione dell’anello ferroviario di cui il Comune di Palermo è committente”.

Le poderose fuoriuscite di liquami continuano, intanto, così come avviene ormai da tempo, facendo crescere l’allarme dei residenti di Borgo vecchio che settimane fa si sono dati appuntamento davanti a Palazzo delle Aquile per chiedere un intervento da parte del Comune. Una situazione di pericolo anche per gli automobilisti che s’imbattono, oltretutto, nella trappola delle voragini presenti nella strada.

