AUGUSTA – Approdata ieri sera nel porto siciliano di Augusta la nave Geo Barents di Msf con 558 migranti a bordo, tra cui numerosi minori: evacuati subito i casi sanitari più urgenti, stamani al via le operazioni di sbarco per gli altri. “I migranti sono restii a vaccinarsi perché non si fidano di firmare documenti, non dei farmaci”, dice intanto il sindaco di Lampedusa.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI