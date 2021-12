Covid, Brunetta: obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e privati

Le parole del ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta in vista del Cdm che dovrà varare nuove misure anti covid

ROMA – Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta è intenzionato a perseguire la linea del massimo rigore e annuncia il suo auspicio in vista del Consiglio dei ministri che dovrà varare nuove misure anti Covid.

“Auspico che verrà introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, sia del pubblico sia del privato. È una misura a cui arriveremo – ha detto Brunetta in vista della riunione di governo in cui saranno discussi nuovi provvedimenti che adotterà l’esecutivo, specie quelli relativi all’isolamento dei singoli cittadini -“.



