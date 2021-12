Covid, Sileri: “Con Omicron si va verso endemia”

ROMA – “Abbiamo in circolazione la variante Omicron, andiamo verso la riduzione della quarantena per i vaccinati ma per gradi. Ossia con il passare dei giorni ci possono essere degli aggiustamenti a seconda delle situazione. Con Omicron stiamo andando verso endemia, quindi niente panico”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo a ‘Pomeriggio cinque news’ su canale 5.

“Arriveremo a un prezzo calmierato per le mascherine. Per i tamponi i costi sono già calmierati ma secondo me non si possono fare ogni due o tre giorni perché ci sono già delle regole precise”, ha aggiunto Sileri.



