Palermo, potenziati i controlli in vista del capodanno

PALERMO – Aumentano i controlli anti-covid nel centro storico di Palermo e nelle zone dove sono concentrati i locali aperti al pubblico. La misura è stata decisa durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, alla quale hanno partecipato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e i vertici delle forze di polizia. In particolare, nelle giornate a ridosso del Capodanno, è stata disposta la verifica del green pass e della mascherina, ovvero della corretta osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza Covid introdotte dal decreto festività. Dall’entrata in vigore del Green pass rafforzato, le persone controllate risultano 44.505, di cui 2.200 sanzionate. Sono stati 8.264 le attività o esercizi commerciali controllati, di cui 60 sanzionati. Per 12, infine, è scattata la chiusura provvisoria dell’attività.



