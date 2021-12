Palermo, stop alla vendita di bevande in bottiglie di vetro

PALERMO – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid, ha firmato un’ordinanza che dalle 20 alle 7, nei giorni 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 gennaio vieta di somministrare e vendere per asporto bevande – anche dispensate dai distributori automatici – di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare l’incolumità personale.

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi. E’ inoltre vietato l’utilizzo delle stesse bottiglie nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. E’ sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.



