Palermo, tre consiglieri comunali positivi: seduta online

PALERMO – La seduta di Consiglio Comunale di Palermo, prevista per giovedì 30 dicembre alle ore 11.00, si svolgerà in video conferenza con un collegamento telematico. A comunicarlo è stato il presidente Totò Orlando, attraverso una mail inoltrata per conoscenza a tutti gli esponenti di Sala delle Lapidi.

A rendere necessario un simile provvedimento è la positività di alcuni consiglieri comunali al covid-19. Oltre ai casi conclamati di Milena Gentile (Pd) e Fabrizio Ferrara (Fratelli d’Italia), si è registrato oggi pomeriggio un terzo tampone positivo fra le fila di Italia viva. L’esponente politico era presente alla seduta di questa mattina, dedicata alla tariffe Tari. Al momento risulta asintomatico e in buone condizioni di salute. Un elemento che ha stoppato anche la prosecuzione dei lavori prevista per le 17.00.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI