Sicilia, Cancelleri attacca Musumeci: “Rallenta la Ragusa-Catania”

PALERMO – “Musumeci che vuole sempre poteri su tutto, quando ce li ha non sa usarli”. Lo scrive su Facebook, Giancarlo Cancelleri, sottosegretario delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. “Dal primo momento che sono arrivato al Ministero – aggiunge -, il mio impegno per sbloccare e accelerare tutte le procedure della Ragusa-Catania è stato massimo. Così abbiamo ottenuto l’approvazione al Cipe, l’abbiamo inserita tra le opere strategiche del Paese, abbiamo aggiunto ulteriori 284 milioni in seguito alle prescrizioni del MiTe che hanno portato il valore di quest’opera ad oltre 1 miliardo. Purtroppo però la promessa di mandare l’opera in gara entro questo anno non potrà realizzarsi e vi spiego perché. La Ragusa – Catania sapete tutti che è finanziata con fondi statali e fondi regionali, una parte degli ultimi, settimane fa è stata sostituita. Il governo regionale ha sostituito 217 milioni di fondi Poc con 217 milioni di non noti fondi. Questo ha significato la modifica del quadro economico dell’opera e l’ulteriore passaggio dal Cipe, nell’attesa che la regione fornisca tutti i chiarimenti sui fondi e la loro effettiva esistenza”. “In ultimo voglio ricordare che il presidente Musumeci, – lamenta Cancelleri – che è commissario di quest’opera con poteri straordinari, potrebbe mandare in gara almeno 3 dei 4 lotti in progetto ma non lo fa e per l’ennesima volta scappa di fronte alle responsabilità e agli impegni. La Ragusa – Catania è un’opera attesa da decenni, non possiamo più permetterci attese”



