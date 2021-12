Sicilia, controlli a tappeto nelle stazioni: 293 pattuglie sul campo

PALERMO – Stazioni: controlli a tappeto. Il bilancio delle principali attività di controllo, nella settimana dal 20 al 26 dicembre scorso, della Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia è di 2.849 persone controllate, 26 treni presidiati, 7 veicoli ispezionati e 293 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.

Le misure



In tutta la regione la Polfer ha rafforzato i dispositivi di controllo a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza, in ragione dell’aumento del flusso viaggiatori che, generalmente, si verifica durante le festività natalizie, tenuto anche conto della normativa vigente in relazione alle verifiche del possesso del “green pass rafforzato” da parte dei passeggeri. Diversi sono stati i bagagli e i documenti che gli agenti della Polfer hanno riconsegnato a distratti viaggiatori in tutta la regione.



