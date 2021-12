Amg, cambio al vertice: Butera si dimette da presidente

PALERMO – Mario Butera lascia la guida dell’Amg, la società partecipata del comune di Palermo che si occupa di gas e illuminazione pubblica. Una decisione di cui si parlava da tempo, ma che stamattina è diventata realtà con una pec inviata agli altri consiglieri di amministrazione, tra cui il vice Domenico Macchiarella che adesso si ritrova a capo dell’azienda.

Butera, architetto con varie esperienze di lavoro all’estero, era stato indicato a metà del 2018 da Sinistra Comune mentre Rap e Amat erano andate rispettivamente a Pd e Sicilia Futura; alla base della decisioni ci sarebbero motivazioni di carattere strettamente personale. “Nessun problema politico”, spiegano da Sc dove si è già aperta la riflessione sulla successione.

“In questi tre anni e mezzo abbiamo fatto un ottimo lavoro, al mio arrivato ho trovato una società sbilanciata più sulla parte amministrativa che su quella tecnica – dice Butera a Livesicilia – e un’organizzazione che non teneva conto delle reali esigenze. Siamo intervenuti tenendo presente la necessità di non aggravare i costi e abbiamo realizzato alcune cose di particolare importanza: la sinergia con l’Università per l’orto botanico, il progetto di riqualificazione della piscina comunale, il progetto di comunità energetica rinnovabile su un immobile comunale allo Zen in sinergia con la Città metropolitana, il dottorato di ricerca sulle reti gas nell’ottica di una Sicilia produttrice, il protocollo d’intesa col Cus per l’efficienza energetica, l’attenzione alla transizione energetica e lo sviluppo di una rete di radiofrequenza in città per la lettura dei contatori per una Palermo smart. Un lavoro fatto guardando al futuro, le mie dimissioni non inficeranno un percorso già tracciato, la strada è aperta anche se io per motivi personali devo abbandonare, ci sono le persone giuste per poter completare quanto iniziato. La volontà dell’amministrazione di mantenere le partecipate pubbliche è stata condivisa pienamente da Amg, già nel Nord Europa si sta tornando indietro nella privatizzazione dei servizi pubblici e la nostra strategia è andata proprio in questa direzione”.

“Esprimo un sentito ringraziamento al presidente Mario Butera per aver svolto il proprio ruolo con grande impegno e professionalità a servizio della comunità cittadina, promuovendo gli obiettivi dell’amministrazione comunale in tema di sviluppo sostenibile e transizione ecologica – ha detto il sindaco, Leoluca Orlando – Prendo atto della sua decisione e delle motivazioni personali poste a fondamento delle dimissioni e mi riservo di convocare prima possibile l’Assemblea per adottare i conseguenti provvedimenti. A Butera rivolgo il mio augurio per i suoi impegni professionali”.

“Ringrazio, a nome del gruppo e dell’intera comunità di Sinistra Comune, Mario Butera per l’impegno profuso in questi anni alla guida dell’Amg. Grazie alla sua professionalità e alla sua esperienza ha rilanciato il ruolo dell’azienda in città. Con uno sguardo al futuro, ha operato nella direzione della transizione energetica, in coerenza con gli obiettivi del Green New Deal europeo. Gli facciamo i nostri più sentiti auguri per le nuove sfide lavorative che lo attendono”.

Lo dichiara Barbara Evola, consigliere comunale e capogruppo di Sinistra Comune.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI