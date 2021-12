Ars, 2021 senza esercizio provvisorio: pioggia di critiche dall’opposizione

PALERMO – Aula quasi deserta: si chiude l’anno senza esercizio provvisorio. Una seduta lampo (nei fatti rinviata) chiude il sipario sul 2021: si va in gestione provvisoria. Il ddl è stato infatti assegnato soltanto oggi alla commissione Bilancio ed alle commissioni di merito. Così la tabella di marcia muta in corso d’opera: non si vota e dalle opposizioni di levano dure critiche all’indirizzo del governo regionale rappresentato in aula dall’assessore Scilla. La road-map prevede a questo punto che entro il 5 gennaio si pronuncino le commissioni di merito e che entro il 10 si voti in Commissione Bilancio.

Una volta superato questo scoglio il ddl dovrebbe essere incardinato in aula l’undici gennaio e votato a partire dal giorno successivo. “Per il quinto anno consecutivo la Sicilia si ritrova a fine anno senza bilancio né legge finanziaria, e questo governo regionale – che Musumeci si ostina a definire ‘unito’- fino ad oggi non è stato neppure in grado di fare esaminare in tempo utile l’esercizio provvisorio al parlamento. Si ricorre dunque alla ‘gestione provvisoria’. Adesso immaginiamo le solite giustificazioni… ‘i ritardi dipendono dall’accordo con lo Stato’, ‘aspettiamo le decisioni di Roma’, ma la verità é una: la Sicilia è guidata da un governo regionale che brilla per incapacità”, dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars che nel corso della seduta non ha lesinato dure critiche nei confronti di un esecutivo che “naviga a vista e perde la rotta”.

Gli fa eco il deputato Claudio Fava. “Doveva essere il governo che avrebbe riportato ordine nella disastrosa condizione dei conti della regione. Oggi prendiamo atto dell’impossibilità finanche di votare l’esercizio provvisorio. Il governo Musumeci si comporta come quello scolaro che non ha fatto i compiti e accampa le scuse più strampalate: bocciato”, attacca. “L’anno scorso quantomeno il ddl era incardinato in aula: questa è una situazione preoccupante, si va in gestione provvisoria con tantissimi capitoli del bilancio 2022 vuoti e senza un centesimo, spesa bloccata, proroghe non concesse (mi vengono in mente i lavoratori dell’Ex Aras), stipendi non pagati da mesi (dipendenti di Sicilia Digitale), decreti di cofinanziamento dei fondi europei fermi perché privi di copertura. Fare peggio è impossibile”, dice in aula il deputato pentastellato Luigi Sunseri.



