Capodanno, isolati ma con stile: largo a paiellettes e piume

CATANIA. Si avvicina l’attesissimo momento del countdown, in cui grandi e piccini ripongono le proprie speranze sull’anno che verrà. Archiviato il fatidico “Natale con i tuoi” in cui poter dare spazio a maglioni fantasia e caldi maxipull è giunta l’ora di dedicarci a noi stessi con outfit un po’ più azzardati, essenza del “Capodanno con chi vuoi”.

Le tendenze di quest’anno impongono tonalità oro o argento per un dress code che sicuramente non passerà inosservato. Nel caso in cui i colori non emergano nel vestito, si può optare anche per accessori in nuance che diano risalto all’abito. Quindi, diamo il via a paillettes e piume in pieno stile “Grande Gatsby” per dei party all’insegna del divertimento.

Sulla scia di rivisitazioni afferenti al passato, dagli anni ’70 è possibile permutare anche tonalità con tinte pastello sul verde e sul rosso, colori cari al periodo delle festività. In questo percorso a rebours la nostra macchina del tempo ci restituisce anche le iconiche zampe ai pantaloni in velluto che possono rappresentare una degna alternativa per il completo da donna. Anche per l’uomo, poi, l’opzione velluto non sbaglia mai per uno stile ricercato a qualunque età. Ma spingersi oltre, si sa, permette anche di fare la differenza dunque anche “sparkling” su giacche e soprabiti che illumineranno i banchetti per la sera del 31.

Per chi, invece, preferisce rifugiarsi in un classico intramontabile: il tubino nero è un evergreen delle celebrazioni, opportunamente coniugato a tacchi e accessori come emblema di eleganza e gusto nelle varie epoche.

Ma a suggellare il nostro ingresso in sala sarà il profumo, inebriante presentazione agli ospiti che trova declinazione per la donna ne “l’Interdit”, fragranza che il conte Hubert aveva ideato per l’amica e musa Audrey Hepburn, attraverso la più recente reinterpretazione di Givenchy che mescola sentori piccanti agli effluvi di gelsomino e tuberosa, chiudendo con note legnose e ammalianti di sandalo, patchouli e vetiver, mentre per l’uomo la scelta ricadrà sull’iconico L’eau de parfum “Bleu” de Chanel che incarna l’indipendenza pura e il coraggio, in un inno alla libertà puramente maschile.

Se l’abito non fa il monaco, di certo però le tendenze per Capodanno 2022 lanciano un messaggio di positività e carattere che non lascia possibilità di incertezze ai giorni che verranno.



