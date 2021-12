Catania, approvazione del bilancio: ‘Solo una tappa’

CATANIA – “Solo una tappa, l’approvazione del bilancio. Adesso, però, bisogna proseguire sulla strada maestra del dialogo. In questo spirito, ci piacerebbe conoscere dal sindaco quanto sia ancora distante il traguardo del risanamento, che grava sulle spalle dei tartassati cittadini. E in che modo intenda conciliare esigenze di riduzione della spesa ed emergenza sociale”. Lo afferma Enza Meli, segretaria generale della Uil di Catania, che aggiunge: “In attesa di risposte che certo non mancheranno, sottolineiamo infine la disponibilità al confronto costruttivo sul progetto di nuove assunzioni, necessarie a colmare i troppi buchi in organico, e sul recupero di risorse comunitarie utili a creare lavoro buono per i catanesi”



