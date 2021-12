Catania, girava in auto alla playa: destinatario di ordine di custodia

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Provinciale, hanno arrestato un 32enne catanese in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Catania. Nella serata di ieri i militari della gazzella in transito sul Viale J. Kennedy, hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre circolava a bordo della sua autovettura. Al momento del controllo i militari hanno però notato che l’uomo aveva assunto un atteggiamento guardingo e nervoso scoprendo di lì a poco il motivo della sua concitazione: sul suo capo pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere per rapina.

Ma vi è di più perché l’uomo, consapevole della sua ricerca da parte delle forze dell’ordine, si era reso irreperibile sin dallo scorso 29 novembre. Espletate le formalità di rito, pertanto, il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI