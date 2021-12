Catania, rogo ed esplosioni nella notte: aperta inchiesta FOTO

CATANIA – Alcune bombole di gpl sono esplose nella notte a Catania. È accaduto in un parcheggio all’aperto in via Michele Amari dove si è sviluppato un vasto incendio che ha distrutto una serie di mezzi. Il rogo, precisamente, ha coinvolto una ventina di mezzi tra autovetture, furgoni, moto, caravan e anche due motoscafi.



Per domare le fiamme sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco, con personale del comando provinciale e dei distaccamenti di Paternò e Linguaglossa, oltre a due autobotti di rincalzo e un mezzo di appoggio logistico. Nell’incendio dei caravan sono esplose anche bombole di gas petrolio liquefatto (Gpl). Non sono segnalati feriti.



Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Catania. Il primo input dell’inchiesta aperta dalla Procura di Catania sarà fornito dalla relazione dei vigili del fuoco. Ma si stanno cercando anche le telecamere nella zona che possano aver registrato elementi utili agli accertamenti.



