Covid, cosa può cambiare con il Cdm del 5 gennaio

Le ipotesi: obbligo vaccinale e super Green pass per lavoratori

ROMA – Il Governo prepara la nuova stretta. Secondo alcune fonti vicine a Palazzo Chigi il prossimo 5 gennaio sarà in programma un Consiglio dei ministri in cui si potrebbe ufficializzare un’ulteriore stretta per contrastare il diffondersi del Covid.

Tra le ipotesi al vaglio del Governo c’è l’introduzione dell’obbligo del super Green pass per i lavoratori. Sarebbe dunque una sorta di obbligo di vaccinazione per accedere al lavoro, visto che il certificato verde rafforzato si ottiene solamente con la somministrazione del vaccino o con la guarigione dal Covid-19. Secondo alcuni partiti, si dovrà valutare anche la possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale.



