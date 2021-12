CUS Catania: l’under 14 del nella top ten in Italia

I risultati ottenuti nel corso dell’ultimo campionato nazionale Under 14 l’avevano già anticipato, la classifica definitiva predisposta dalla Federazione Italiana Scherma relativa al Gran Premio Giovanissimi per Società 2021 lo ha ulteriormente certificato. Il CUS Catania scherma è, per quanto riguarda il movimento giovanile, fra i migliori in Italia. Il CUS è terzo nella spada, ottavo nella classifica generale, primo assoluto a livello regionale. Nella spada, in Italia, prima del CUS, figurano in classifica solo Circolo Schermistico Forlivese e Scherma Treviso. Una soddisfazione importante per tutto il movimento schermistico cusino. Per il responsabile Davide Schaier, per i tecnici Giovanna Ferro, Rosanna Fusco, Emilio Lucenti e Matteo Scamarda oltre che per la preparatrice atletica Liliana Piscitello.

“Il ringraziamento va ai nostri validissimi tecnici – dice il responsabile di sezione Davide Schaier – ai ragazzi che scendono in pedana e che si allenano ogni giorno in sala, nonché ai genitori che sono parte importante per il progetto e che supportano l’attività dei loro figli, anche quando, come nel caso nostro, questo implica trasferte già significative per l’età. Il gruppo è compatto, una vera squadra pur se le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono interpreti di uno sport in cui i risultati sono soprattutto individuali: si vede chiaramente il cambio di mentalità rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati e vogliamo raggiungere. Adesso viene il difficile perché siamo chiamati a confermarci e migliorarci. Tengo molto ad affermare, così come insegna la filosofia cusina, l’importanza dello sport in età scolare. E la scuola deve venire anche incontro a questi ragazzi e ai sacrifici che compiono. L’aspetto educativo e l’importanza della disciplina, oltre al divertimento che procura praticare sport, sono elementi che ben si sposano con la carriera scolastica perché temprano, fortificano e portano ad organizzarsi per riuscire a compendiare al meglio studio e allenamento”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI