Finale Bronzo 2022 del CdS Assoluto a Palermo

PALERMO – L’atletica leggera siciliana si affaccia al 2022 ribadendo il suo ruolo da protagonista. Sarà infatti Palermo, ad ospitare la finale Bronzo del CdS assoluto, in pratica il terzo raggruppamento nazionale per club. C’è già la data, il 17 e il 18 settembre del 2022 e l’impianto sarà ancora una volta lo stadio delle Palme – Vito Schifani. Nel segno dunque della continuità: per il terzo anno consecutivo, la Sicilia, in particolare Palermo, ospita un evento prestigioso di caratura nazionale. Nel 2019 i campionati italiani di mezza maratona, lo scorso anno era stata la volta della finale Argento. Ad organizzare l’evento sarà l’ASD [email protected], coadiuvata dal Cus Palermo e dalla Fidal Sicilia. Premiata dunque l’organizzazione e la pioggia di consensi che hanno caratterizzato la finale Argento del settembre scorso.

“Ancora una volta la Sicilia e Palermo in questo caso, al centro dell’atletica che conta – le parole di Salvatore Gebbia presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia. Con l’assegnazione della Finale Bronzo diamo continuità, con l’atletica leggera di casa nostra che fa da volano per tutto lo sport siciliano. Grazie alla Fidal nazionale per la fiducia e alle istituzioni locali, con in testa l’assessorato regionale allo Sport e l’amministrazione comunale per il supporto. Lo scorso settembre (in occasione della finale Argento n.d.r.) abbiamo firmato la ripartenza dello sport isolano, il 2022 sarà l’anno della consacrazione per non fermarci più”.

Finale Bronzo che vedrà ai nastri di partenza il Cus Catania femminile, neo promosso nella terza serie nazionale; Sicilia “doppiamente” rappresentata anche nella finale Argento, che si disputerà nelle stesse date a Perugia, con il Cus Palermo e la Milone Siracusa maschili.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI