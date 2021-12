Il Mazara chiude il calciomercato con sette nuovi arrivi

MAZARA (TP) – La società Mazara Calcio annuncia di essersi assicurata le prestazioni di sette calciatori per chiudere la sessione invernale di calciomercato. Ecco nel dettaglio i nuovi rinforzi gialloblu:

– Salvatore Di Peri, centrocampista classe ‘88 proveniente dal Marineo, ex tra le altre di Akragas, Paternò, Trapani, Marsala, Leonfortese, Scordia e Biancavilla.

– Luca Solas, terzino classe ‘02, ex Centro Sportivo Primavera (Eccellenza laziale), che in passato ha vestito anche le maglie di Racing Club e Team Nuova Florida.

– Alex Di Matos, centravanti portoghese classe ‘95 che nella sua Nazione ha vestito le maglie di Atletico Arganil, Aguilas de Moradal, ADC Rebordelo, oltre a un’esperienza in Cina con lo Sporting Club di Macao.

– Abou David Mendy, classe 2000 norvegese di origine senegalese che può giocare da esterno offensivo, trequartista e punta. In Italia ha già giocato nel Bisceglie e nel Rionero Vultur, oltre a un’esperienza in Svezia con la maglia dell’Husqvarna.

– Andrea Punzi, difensore classe ‘97 proveniente dall’Akragas. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha anche giocato in Serie C con le maglie di Siracusa e Paganese, prima di passare al Palazzolo.

– Rosario Costantino, difensore classe ‘97 proveniente anche lui dall’Akragas. Anche lui ha giocato in Serie C con Gubbio e Fano, prima di tornare in Sicilia dove nel campionato di Eccellenza ha vestito le maglie di Palazzolo e Don Carlo Misilmeri.

– Paolo Enea, difensore classe ‘01 proveniente dalla Mazarese. Il calciatore aveva già vestito la maglia gialloblù in passato, oltre a quelle di Licata e Olimpia Agnonese.



