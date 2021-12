Meteo in Sicilia, arriva l’apice del caldo anomalo

Al Sud e in Sicilia nubi compatte al mattino, ma in diradamento con prevalenza di cielo sereno su gran parte delle regioni. Temperature minime in lieve calo sulle regioni meridionali peninsulari e senza variazioni nell’Isola; Temperature in rialzo, venti da deboli a moderati settentrionali, con rinforzi sulle aree ioniche. Mari generalmente molto mossi.

Clima particolarmente caldo

Secondo gli esperti di meteo.it “l’apice della fase anticiclonica coinciderà con il Capodanno 2022 che trascorrerà con un clima particolarmente caldo per il periodo. Nel dettaglio, sabato 1 gennaio 2022 avremo cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l’Italia”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI