Palermo, il mental coach Colonnata: “Felice e orgoglioso”

PALERMO – “Sono felice e orgoglioso di essere stato scelto quale Mental Coach del Palermo Calcio“.⁣ Queste le prime parole da nuovo componente dello staff rosanero di Nicola Colonnata. Il giovane mental coach è stato scelto dal tecnico Silvio Baldini per aiutare la squadra a raggiungere i risultati prefissati: “Ringrazio il Mister Silvio Baldini – scrive Colonnata sui social – per la fiducia che continua a riporre in me e naturalmente farò tutto il possibile per rispettare le sue aspettative, quelle della società e dei tifosi di questa splendida città”.



