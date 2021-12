Palermo, il maxi traffico di rame rubato: 80 indagati I NOMI

Il centro di raccolta era la stalla dove in passato venivano spezzate gambe e braccia per i falsi incidenti

PALERMO – Carabinieri e finanzieri hanno due certezze. La prima: una grossa fetta dei metalli rubati a Palermo e Provincia finiva in una stalla nel rione Borgo Nuovo. La seconda: il passaggio successivo era il passaggio della merce – principalmente ferro e rame – nei depositi delle imprese “Trinacria Metalli srl” di Carini e “Marino srl” di Palermo.

Spaccaossa e furto di metalli

Sono le due imprese finite sotto sequestro ieri su richiesta della Procura palermitana. La stalla si trova in via Mango ed è da sempre la roccaforte della famiglia Cintura. Un locale in stato di semi abbandono, accanto a una villa seicentesca, più volte finito al centro della cronaca. È qui che i componenti di una delle tante banda di spaccaossa si riunivano per spezzare gambe e braccia di gente disposta a tutto pur di truffate le compagnie di assicurazione e incassare gli indennizzi.

L’affare dei metalli

Incidenti stradali falsi, dolore vero per le ferite e le mutilazioni inferte dentro la stalla dove venivano accatastati i metalli rubati in giro per la città. Con ferro e rame si fanno buoni affari. Per non parlare dei preziosissimi componenti delle marmitte delle vecchie auto. Sono il rodio (usato per placcare i gioielli, valutato 700 euro a grammo), il palladio (70 euro al grammo, utilizzato in elettronica, odontoiatria e gioielleria) e platino (35 euro al grammo). E così la marmitta di una vecchia Polo può valere fino 700 euro, di una Yaris 300 euro.

Oltre ai componenti delle famiglie Cintura e Marino (che gestiscono sia la “Trinacria metalli” che la srl che porta il loro cognome) sotto inchiesta per traffico illecito di rifiuti sono finiti tantissimi autotrasportatori che raccoglievano i metalli, molti in giro per la città, e li trasportavano fino al centro di lavorazione. Sono operazioni che vanno eseguite seguendo una procedura ed invece tutto sarebbe avvenuto senza rispettare le regole.

Negli uffici della Trinacria carabinieri e finanzieri avevano piazzato le microspie. Ad un certo punto i Marino avrebbero fatto eseguire una bonifica. Sono stati intercettati due operai: “Un segnale enorme, fortissimo… è fortissimo… c’è un’altro perno… lì sotto… come si spegne tieni premuto la batteria a cui devi togliere… loro sono entrati capito… hanno fatto quello che dovevano fare e non ha suonato niente… ma hanno finito le intercettazioni… sono finite le indagini (ridevano) hanno chiuso le indagini”. In realtà le indagini sono andate avanti.

I nomi degli indagati

Questo l'elenco completo delle persone indagate dalla Procura di Palermo: Gaetano Marino, Baldassare Marino, Marisa Marino, Maria Marino, Michele Marino (classe '80), Michele Marino (classe '71), Franco Cucuzza, e altri.



