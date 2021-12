Palermo, record di vaccini somministrati in 24 ore all’Asp

PALERMO – La scelta dell’Asp di Palermo di far restare aperti i centri vaccinali in modalità open day ha consentito ieri a 5.810 persone di vaccinarsi contro il Covid. Un numero record per l’azienda sanitaria del capoluogo che, nel solo hub allestito nel palazzetto dello sport di Bagheria ha somministrato 1.010 dosi, ma da record è stato anche l’afflusso nelle altre strutture: 912 all’hub del centro commerciale La Torre, 893 a villa delle Ginestre, 596 all’hub del centro commerciale Poseidon di Carini, 589 a Misilmeri e 571 a Cefalù.

Adesione massiccia anche nei centri vaccinali di Partinico (319 inoculazioni), Madonna dell’Alto di Petralia Sottana (295); Lercara Friddi (168), Corleone (155) e Termini Imerese (142). Altre 160 vaccinazioni sono state somministrate tra Lampedusa, Cinisi e quelle domiciliari. Buona anche l’affluenza della fascia pediatrica 5-11 anni con 296 vaccinazioni e quella degli over 80 con 284 vaccinazioni.

Domani, venerdì 31 gennaio, hub e punti vaccinali dell’Asp di Palermo saranno regolarmente aperti ad eccezione delle sedi ospitate all’interno dei centri commerciali che osserveranno l’orario della struttura: La Torre di Palermo ore 9-14 e Poseidon di Carini 8-19. Tutte le strutture saranno, invece, chiuse il giorno di capodanno, 1 gennaio, per poi riprendere a tempo pieno l’attività domenica 2 gennaio.



