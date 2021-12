Palermo, Varchi: “Il Pd spera di evitare il dissesto con l’elemosina”

PALERMO – “Dal grande mare della finanziaria arriva qualche goccia d’acqua anche a Palermo, poco più di un’elemosina ma che ben venga. Qualcuno, su tutti il partito del sindaco Orlando, il Partito Democratico, spera così di cancellare un decennio di mala gestione evitando il dissesto. Non so se ci riusciranno, magari con qualche artificio contabile come quelli su cui sta indagando la Procura ma so che tra qualche mese i palermitani avranno ben chiaro chi con questa elemosina cerca solo di lavarsi la coscienza per aver sostenuto Leoluca Orlando”.Così in una nota la deputata palermitana di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI