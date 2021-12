Stadi: si torna al 50%, marcia indietro del governo

“Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso”

ROMA – L’aumento dei contagi da coronavirus registrati nelle ultime settimane hanno spinto il Consiglio dei ministri ad applicare delle misure di contrasto alla diffusione. Si torna indietro sul fronte capienze negli stadi, il nuovo decreto covid, infatti, prevede una capienza massima del 50% per gli impianti sportivi, mentre per gli eventi al chiuso nei palazzetti si torna al 35%: “Il decreto – si legge nella nota – prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso”. Ma non solo, a questo va aggiunta la limitazione che per assistesse agli eventi sportivi è necessario il Super Green Pass e occorre indossare mascherine FFP2.



