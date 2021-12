Caltanissetta, la cocaina nascosta negli slip: giovane finisce in manette

La squadra mobile di Caltanissetta ha tratto in arresto un giovane di San Cataldo di 24 anni per traffico di sostanze stupefacenti. Nell’ambito del contrasto al traffico di droga nel periodo festivo, durante il quale notoriamente aumenta la richiesta di sostanze stupefacenti, il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari ha disposto un’implementazione delle attività investigative. La Squadra Mobile, seguendo le direttive del Questore, ha quindi proceduto ad effettuare attività di controllo a carico di alcuni soggetti.

La perquisizione

Uno dei controlli portati a termine ieri in territorio di Caltanissetta ha dato esito positivo in quanto l’indagato è stato fermato a bordo della sua auto quando proveniva da Catania. Condotto presso gli Uffici della Squadra Mobile, il giovane ha subito ammesso di aver comprato della droga e l’ha consegnata ai poliziotti. La cocaina, occultata negli slip, è stata analizzata dalla Polizia Scientifica che ne ha attestato la tipologia ed il peso (50 grammi). Gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile hanno inoltre effettuato la perquisizione del domicilio del giovane, sottoponendo a sequestro un’ingente somma di denaro e tutto il materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente. La Polizia di Stato ha impedito l’immissione sul mercato di circa 150 dosi per un valore di circa 5.000 euro, droga destinata perlopiù a giovani assuntori. Per il giovane sono scattati i domiciliari.

