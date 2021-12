Catania, deturpata la fontana del ‘Liotru’: ‘Prontamente ripulita’

In corso indagini per identificare l'autore dell'atto vandalico.

CATANIA – “Prontamente rimosse le scritte deturpanti sulla fontana dell’Elefante in piazza Duomo. Verifiche in corso con telecamere di sorveglianza per individuare autori gesto vandalico”. Con questo messaggio sulla pagina ufficiale del Comune di Catania l’amministrazione del sindaco Pogliese comunica alla città che è stata ripulita la fontana del Liotru ieri oggetto di un atto vandalico. Qualcuno con alcune bombolette spray ha fatto la scritta ‘SM’.

A fare la prima segnalazione è stata una guida turistica che ha scattato una foto che ha condiviso sui social e allertato immediatamente gli uffici del palazzo di città. Stamattina alcuni tecnici hanno liberato il monumento della città da quella scritta che deturpava il simboli di Catania.



In corso le indagini per identificare il responsabile. Si stanno analizzando i video delle telecamere della zona. La caccia al ‘writer’ è cominciata.



