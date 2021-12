Catania: ospedali al collasso, tanti i pazienti non vaccinati

I medici da due anni in trincea. Lo sfogo: "La scienza non può essere a convenienza"

CATANIA – “La scienza non può essere a convenienza. I vaccini no, ma le cure in ospedale sì. La scienza è unica, la medicina è unica. Non può esserci questa contraddizione”. Lo sfogo è di un medico catanese che a due anni dalla pandemia e a un anno dall’inizio della campagna vaccinale, con miliardi di dosi somministrate a livello globale, incomincia ad avvertire la stanchezza. Purtroppo la situazione è degenerata. Nuovamente. Forse nessuno si aspettava che tutto precipitasse in questo modo. Con contagi solo a Catania che sfiorano quasi i mille al giorno. E con gli ospedali che sono tornati pieni di pazienti positivi. Il 70% dei ricoverati sono non vaccinati. L’altra parte è composta da soggetti con vaccinazione di oltre quattro mesi. O con una sola dose. Si torna a morire. A morire per il covid.

Per quanto i medici siano abituati all’evento morte, l’umore è davvero sotto le scarpe. Nei pronto soccorso la situazione ricorda la terza ondata, con giorni di attesa per avere un posto libero in reparto Covid. L’allargamento (e la riconversione) dei posti dedicati forse è arrivata con un po’ di ritardo rispetto alle esigenze. Il rischio è davvero che i presidi d’emergenza si trasformino in pericolosi focolai, poi impossibile da arginare. “La vaccinazione è l’unica arma. L’unica”, ripete il medico.

Intanto a pagarne le conseguenze saranno anche gli altri malati. Con reparti che devono necessariamente ospitare i pazienti covid e quindi tutto quello ‘non urgente’ sarà irrimediabilmente rinviato a ‘tempi migliori’. “Ci troviamo di fronte all’ennesimo blocco dei ricoveri per consentite lo “smaltimento ” dei pazienti in Pronto Soccorso. Ma è mai possibile che doppiamo pagare l’incoscienza di questi no vax?”, si chiede un altro medico. Amarezza, delusione, stanchezza. Tanti i sentimenti che animano questi angeli dal camice bianco. Angeli da due anni in trincea. A loro, buon anno.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI