Comunità lager, Di Marco ai domiciliari: per lui Capodanno a casa

CATANIA – Gaetano Di Marco, presidente della società che gestisce la struttura di Castelbuono finita al centro dell’inchiesta sulle comunità lager, è ai domiciliari. Il gip di Termini Imerese ha accolto l’istanza presentata nei giorni scorsi dai difensori, gli avvocati Giovanni Avila e Elvira Paternò del foro di Catania. L’indagato in un primo momento era finito nel reparto detenuti dell’ospedale Cannizzaro per motivi di salute, ma poco dopo è stato trasferito in carcere. Da oggi è agli arresti domiciliari. Potrà trascorrere il Capodanno. “Nonostante l’attenuazione della misura non rinunciamo al Riesame, l’udienza è già fissata per il 4 gennaio – commenta Avila – in quella stessa data saranno affrontate le posizioni degli altri familiari che assisto. Confidiamo nell’esito del Tribunale della Libertà”.



