Concorsi P.A. in Sicilia, laureati LM59: “Esclusi, ma esistiamo pure noi”

PALERMO – La Regione Sicilia ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i concorsi per i 5 bandi che assegnano complessivamente 1170 posti a tempo indeterminato.

Tra questi concorsi ce n’è uno, in particolare quello che assegna 100 posti negli assessorati, che ha provato l’ira di due laureati in Comunicazione Pubblica, d’Impresa e pubblicità Stefano Edward e Fabio Barcellona, che hanno fatto un appello al Presidente della Regione Nello Musumeci.

“Trovo scandaloso e aberrante che il corso di Laurea Magistrale LM-59 sia stato escluso dal bando di concorso della Regione Siciliana per 527 laureati, nonostante le domande delle prova siano di materie e ambiti di nostra competenza – scrive Barcellona su Facebook -. Invece altre facoltà distanti delle discipline richieste, incluse. Ci vorrebbe un ricorso. 5 anni di preparazione in materie come Metodologia della Ricerca Sociale, Economia, Statistica Sociale,Diritto Amministrativo e Regionale, Analisi dei Testi Pubbici, Diritto Pubblico,Sociologia Politica sono AMBITI DI NOSTRA competenza. N.B “COMUNICAZIONE PUBBLICA, d’impresa e pubblicità“.

“La cosa più assurda che Nello Musumeci ha svolto studi universitari in scienze della comunicazione, laureandosi nel 2016 in Multimedialità della comunicazione all’Università Kore di Enna. Eppure… Regione Siciliana noi ne abbiamo ben due di lauree L20 e LM59 solo che non siamo Presidenti della Regione Sicilia – ha concluso Barcellona – ma addirittura neanche possiamo partecipare al VOSTRO (si perché non c’è nessun Noi inclusivo) bando. CI ASCOLTI COLLEGA!“.



