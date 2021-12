Covid, con due positivi in classe i non vaccinati in Dad

Al vaglio nuove regole per tutelare gli studenti e far sì che i nuovi casi di Covid non continuino ad aumentare.

Le Regioni, durante l’incontro con il Governo, hanno proposto nelle nuove regole sulla quarantena degli studenti. Visto l’avvio della campagna vaccinale 5-11, anche per le scuole elementari e la prima media – così come già succede per quelle successive – la proposta è di prevedere, nel caso di due studenti risultati positivi in una classe, solo l’autosorveglianza (5gg) per i ragazzi vaccinati e la quarantena di 10 giorni con Dad (quest’ultimo caso laddove previsto) e test al termine dell’isolamento per i non vaccinati.

Nelle scuole dell’infanzia resterebbe la quarantena di dieci giorni per tutti con tampone con un solo caso positivo. La proposta avrebbe trovato diversi punti di condivisione da parte del Governo.



