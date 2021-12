Covid, no vax rifiuta di essere intubato e muore

Circa quindi giorni fa aveva contratto il Covid, martedì scorso è arrivato all’ospedale di Vicenza in condizioni disperate e per Alessandro Mores, uomo di 48 anni, padre di tre figli, no vax convinto, ha rifiutato di farsi intubare nonostante i sanitari gli avessero detto che aveva poche possibilità di sopravvivere.

L’uomo è morto dopo poche ore dall’ingresso in ospedale. A nulla è valso il disperato appello del figlio maggiore in videochiamata ad accettare le cure. Ha prestato il suo consenso solo alla rianimazione ma ogni tentativo di far battere ancora il suo cuore è stato inutile.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI