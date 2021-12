Ghirelli: “Pre derby Palermo-Catania passo verso nuova cultura”

ROMA – “Un auspicio per il 2022 è che i semi che si stanno piantando per il lavoro che fanno i club, penso ad esempio al derby Catania-Palermo e al pre derby Palermo–Catania possa essere un seme i cui germogli sboccino con la primavera in tutti gli stadi. Allora avremmo fatto il passaggio ad una nuova cultura, per un calcio che ha più rispetto, che mantiene la sua rivalità”. Questo il pensiero di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, intervistato da LaCasadiC. Il numero uno della terza serie ha poi aggiunto: “I derby sono il cuore del calcio e noi ne abbiamo tantissimi. Però allo stesso tempo si faccia un derby non CONTRO ma PER i propri colori, la propria bandiera per la propria maglia e non si viva contro gli altri”, ha concluso Ghirelli.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI