Il palermitano Salvatore Ribaudo approda al Cosenza

PALERMO – Il giovane Salvatore Ribaudo, classe 2006, svincolato dal Palermo, approda nel Cosenza. Il palermitano verrà inserito nella categoria superiore degli under 16. Ribaudo, dopo aver svolto uno stage alla Fiorentina con ottimi risultati non ha potuto perfezionare l’accordo per problemi logistici, pertanto la società viola ha deciso di girare il ragazzo al Cosenza per valutarne nei prossimi mesi i progressi, e considerare l’eventuale tesseramento per la prossima stagione.



