Musumeci, gli auguri di fine anno ai siciliani: ‘2022 sarà intenso di risultati’

In Sicilia ha lavorato e sta lavorando “un governo libero da condizionamenti esterni” e “non sempre è stato così, anche nel recente passato”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel messaggio di auguri di fine anno ai siciliani. “La nostra libertà – ha aggiunto – è anche merito delle forze politiche della coalizione. Le voglio ringraziare tutte per avere fatto prevalere sempre il lavoro comune e l’interesse generale, pur, alcune volte, nella differenza di vedute. Perché amministrare è il modo migliore per raggiungere quella normalità che alla Regione era diventata un’eccezione. Ecco la rivoluzione della normalità. E’ questo lo spirito con cui ci siamo occupati, per esempio, di pulire fiume, realizzare strade, ricostruire luoghi di cultura, difendere la bellezza dei paesaggi, esaltare i nostri prodotti tipici, riaprire parchi archeologici, pensare nuovi musei, lanciare nuovi concorsi internazionale di progettazione. E’ lo stesso spirito – ha sottolineato Musumeci – del lavoro quotidiano dei prefetti, dei sindaci, dei commissari delle province. Voglio ringraziarli tutti. Così come desidero ringraziare il presidente del parlamento siciliano e tutti i gruppi parlamentari”.

“Sui migranti lasciati soli dall’Europa”

“La Sicilia è centrale perché il Mediterraneo è tornato centrale. L’hanno capito tutti, tranne l’Europa che ha deciso di non giocare ancora la partita del futuro che si chiama Africa, un Continente oggi conteso da Russia e Cina, che tristezza. Per l’Europa il Sud del mondo si racchiude forse solo nell’emergenza migrazione, e anche quest’anno ci hanno lasciati soli, con gli sbarchi sulle nostre coste cresciuti a dismisura e con essi le morti annunciate di tanti innocenti”. La centralità della Sicilia per i prossimi anni – ha detto il governatore – è un fatto essenzialmente economico. Il mondo guarda a noi ai nostri porti con una visione strategica diversa. La new economy sa di avere in Sicilia la piattaforma più importante attorno alla quale si sviluppano gli investimenti maggiori per il 5G perché è sotto di noi che passano le grandi connessioni che collegano Occidente e Medio Oriente. Per noi il Mediterraneo è il luogo della storia, della cronaca, del presente e del futuro: è forza e destino della Sicilia”.

“Ci aspettano grandi risultati”

“Noi vogliamo essere protagonisti nella transizione energetica e digitale con l’obiettivo di realizzare in Sicilia un grande hub di produzione dell’idrogeno a servizio non solo del Mezzogiorno d’Italia. Rigenerare è la parola chiave delle nostre scelte. Vogliamo utilizzare tutte le grandi opportunità, a partire dalle Zes, per attirare nuovi investimenti italiani e stranieri. Non dobbiamo avere paura di essere ambiziosi. Dobbiamo esserlo perché in questi anni al governo della Regione abbiamo gettato le fondamenta sulle quali costruire un nuovo modello di Regione”. “La Sicilia nei prossimi 10 anni sarà una cassaforte colma di risorse, oltre 50 miliardi di euro. E due sono le garanzie che posso dare ai siciliani sin da ora: la prima è che il portone di questo palazzo di governo continuerà a restare chiuso per affaristi e mafiosi e la seconda certezza è che non perderemo un solo euro a disposizione”. “Il 2022 sarà un anno intenso di risultati. La chiusura dell’accordo finanziario Stato-Regione che consentirà alla Sicilia di recuperare centinaia di milioni di euro. Resteremo la prima Regione per denaro speso nel territorio e nella lotta al dissesto idrogeologico e, lo dico con un anno di anticipo, per il quinto anno di fila non manderemo indietro un euro a Bruxelles. Nelle opere pubbliche è previsto l’avvio di importanti cantieri in ogni provincia dell’Isola, mentre, come è noto, sono finalmente ripartiti dopo 30 anni i concorsi pubblici alla Regione”. E infine, il ringraziamento a Mattarella: “A nome di tutta la nostra comunità voglio dire grazie al presidente Mattarella per questi anni in cui ha servito la Nazione con sobrietà, saggezza e con grande generosità. Siamo orgogliosi di aver avuto un siciliano a Capo dello Stato”.

