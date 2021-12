Oltre 1200 sanitari positivi al Covid in un giorno, “Rischio paralisi”

Il Coronavirus continua a diffondersi in tutta Italia e non solo. A pagarne le conseguenze è anche chi sta in prima linea in corsia: in un solo giorno i sanitari positivi al Covid sono aumentati di oltre 1000 unità. “Siamo passati – spiega Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up – da 9019 a 10.308 operatori sanitari infettati nelle corsie degli ospedali. Questo significa 1289 in più contagiati tra il 30 e il 31 dicembre. Ma soprattutto, equivale a 1056 infermieri nelle ultime 24 ore e a ben 1891 nelle ultime 48”.

E adesso è rischio paralisi. “Gli ospedali italiani – afferma De Palma – rischiano concretamente la paralisi, dal momento che la carenza di personale, di base già altissima, è pronta a superare i massimi livelli, passando dal triste dato attuale, di 85 mila unità in meno, fino a superare, con le correnti malattie e quarantene, le 120 mila unità da Nord a Sud. Stiamo monitorando la situazione regione per regione – conclude – e vediamo situazioni da zona critica almeno in tre territori chiave: in Lombardia per esempio alcuni ospedali rischiano già la saturazione. In Campania manca il personale per supportare 23 postazioni. In Piemonte la carenza di personale ai massimi livelli”.

