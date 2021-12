Palermo, lunghe code per il tampone al drive-in alla Casa del Sole VIDEO

PALERMO – Nella mattina della vigilia di Capodanno non sono solo i supermercati ad essere presi d’assalto. Le file per sottoporsi ai tamponi proseguono anche oggi.

Probabilmente, per togliersi il dubbio che gli ultimi incontri, magari avvenuti a Natale, non siano stati rischiosi, oppure semplicemente per trascorrere in sicurezza le festività con la propria famiglia.

Serpentoni chilometrici, con attese di ore, questa mattina si registrano nel drive-in allestito alla Casa del Sole di via Sarullo. La fila delle auto inizia da via Castellana, gente in coda già dalle prime ore della mattina.

La corsa al tampone, nelle ultime settimane, ha creato disagi un po’ ovunque. L’Asp di Palermo, oggi, ha attivato due nuovi drive-in: alla Casa del Sole a Palermo ed in via Monsignor Domenico Mercurio (ex Pretura) a Partinico.

LEGGI ANCHE: Covid, ordinanza in arrivo: la Sicilia in zona gialla da lunedì

L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà gratuito solo per i soggetti già muniti di Green Pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro. I due drive-in saranno in funzione sette giorni su sette (ad eccezione di sabato 1 gennaio) dalle ore 9 alle ore 16. Per motivi organizzativi, l’accesso sarà consentito fino alle ore 15.30: la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento.