Protesta all’hub La Torre l’Ordine degli avvocati: “Prenderemo provvedimenti”

PALERMO – Un avvocato si è rifiutato di indossare la mascherina mentre era nell’hub realizzato nel centro commerciale La Torre a Palermo, per questo è stato sanzionato dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione del responsabile del centro vaccinale, il dottore Francesco Cascio, che aveva anche allertato la vigilanza.

Sull’accaduto è intervenuto il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo che, si legge in una nota, “prende le distanze da quanto accaduto nella giornata di ieri presso il centro vaccinale La Torre di Palermo. Presunti avvocati no vax, come riportato dagli organi di stampa, hanno fatto irruzione al centro vaccinale la Torre di Palermo, con lo specifico intento di protestare e ostacolare la campagna vaccinale“.

“Apprendiamo con grande sgomento – continua la nota – le notizie relative ai fatti di cronaca riportati dalla stampa palermitana, che vedrebbero protagonisti presunti avvocati intenti ad ostacolare la campagna vaccinale presso l’hub del centro commerciale La Torre – ha dichiarato il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Antonello Armetta -. Non sappiamo se si tratti effettivamente di avvocati, naturalmente stiamo procedendo ad effettuare le verifiche. Se dovesse trattarsi di soggetti iscritti al nostro ordine, evidentemente, non esiteremo ad attivare i relativi procedimenti disciplinari“.

“I fatti descritti dalla stampa – ha continuato Antonello Armetta – sono estremante gravi e ledono l’immagine di tutta la categoria. Esprimiamo massima solidarietà al personale medico-sanitario e alle forze dell’ordine intervenute presso l’hub per fermare le proteste. Lo scompiglio generato dalle condotte poste in essere da questi soggetti no vax rischia, infatti, in un momento estremamente delicato, di compromettere il quotidiano lavoro degli operatori degli hub e, peraltro, potrebbero integrare la commissione di ipotesi dilettuose“.



