Sabatini: “Rimpianti? Non portare Lewandowski a Palermo”

L’ex direttore sportivo del Palermo Walter Sabatini, intevenuto ai microfoni di “Tuttosport”, ha rivelato uno dei suoi rimpianti in carriera avvenuto proprio nel periodo in rosanero. Infatti, stando a quanto ha dichiarato, l’attuale bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski avrebbe potuto vestire la maglia del club del capoluogo siciliano.

“Lewandowski è forse il mio più grosso rammarico di mercato. Ai tempi del Palermo – ricorda Sabatini – , quando giocava ancora in un club della Serie B polacca, l’agente Sergio Berti mi parlò di lui. Mi piacque e provai a prenderlo, ma Robert ci disse che preferiva giocare un altro anno in Polonia per avere più continuità. Il mio rimorso è di essermi fermato a questo messaggio e di non essere volato a casa sua per convincerlo di persona. Che attaccante straordinario”.



