Sicilia fortunata: centrato un altro 5 nell’Isola

Il Jackpot continua ad aumentare e nel prossimo concorso metterà in palio oltre 130 milioni di euro

La Sicilia chiude l’anno in bellezza e con un po’ di fortuna. Nella serata di ieri, 30 dicembre, è stato centrato il cinque al Superenalotto.

La fortuna ha baciato Patti, in provincia di Messina, dove il fortunato vincitore si è aggiudicato la cifra di 14.965,12 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di piazza Marconi 18.

Il Jackpot nel frattempo continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 133,7 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Nelle settimane scorse, sempre in Sicilia, è stato centrato più volte il fortunato cinque.



