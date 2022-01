Catania, non rispetta divieto di avvicinamento: arrestato

CATANIA – Aveva ricevuto un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una persona offesa, ma non lo ha rispettato: per questo i Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato un 25enne catanese, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con sottoposizione alla custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania.

Il giovane era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ma le numerose violazioni commesse sono state relazionate dai militari all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 25enne è stato associato al carcere di Gela.



