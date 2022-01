Riposto, petardi inesplosi: intervento degli artificieri

Messa in sicurezza l'area in cui sono stati rinvenuti tre cipollotti. Stabile il bilancio dei feriti di Capodanno

CATANIA – Intervento degli artificieri nella notte, a Riposto. In seguito al rinvenimento di tre cipollotti inesplosi, come appreso da fonti di Livesicilia, gli uomini dei Carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area in cui sono stati ritrovati i tre ordigni.

Sono in totale cinque i feriti segnalati dai pronto soccorso catanesi nella notte di capodanno, tra cui anche un bambino di due anni. Tutti e cinque hanno ferite lievi, entro i sette giorni di prognosi, per uso incauto di petardi e fuochi d’artificio.



