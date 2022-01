ACI CASTELLO – Anche ieri, e ormai da quasi cinquant’anni, si è ripetuto il ‘tuffo’ di Capodanno all’ombra del Castello. Complice una temperatura quasi primaverile e una piacevole giornata di sole, decine di coraggiosi nuotatori si sono tuffati nelle suggestive acque dei Malavoglia. Un rito, diventato ormai quasi una tradizione, quella di Aci Castello per dare il benvenuto al nuovo anno. E ieri non si è voluta rompere la catena: Welcome 2022.

(fonte foto, pagina Fb Tv Aci Castello)



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI