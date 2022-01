MESSINA – Un uomo è stato condotto in caserma dai carabinieri di Messina per essere interrogato sull’omicidio avvenuto nel pomeriggio nel rione Camaro, nella città dello Stretto. Gli investigatori sospettano che possa essere lui, con precedenti per spaccio di droga, ad aver sparato al trentunenne Giovanni Portogallo e al trentacinquenne rimasto gravemente ferito.

I due erano a piedi e sono stati avvicinati da due persone in motorino, una delle quali avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. I bersagli hanno tentato la fuga, ma inutilmente. La vittima è stata raggiuta da quattro colpi di pistola. La dinamica farebbe pensare a un regolamento di conti nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti.



